Trumps Zollpolitik: Südkorea tut sich schwer auf US-Importmarkt

Inmitten der Zollpolitik der Trump-Regierung hat Südkoreas Position auf dem US-Importmarkt im Vergleich zu seinen Konkurrenten deutlich geschwächt.Der Koreanische Verband für Internationalen Handel (KITA) hat Statistiken des US-Handelsministeriums analysiert. Laut dem Ergebnis, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, belegte Südkorea im Zeitraum von Januar bis Juli dieses Jahres den zehnten Platz bei den US-Importen.Im genannten Zeitraum führten die USA Waren im Wert von 75,6 Milliarden Dollar aus Südkorea ein, was 3,7 Prozent der Gesamtimporte der USA ausmacht.Dies entspricht dem niedrigsten Stand seit 1988, als der KITA damit begonnen hatte, die entsprechenden Daten zu analysieren und zu verwalten.In dem genannten Zeitraum lag Mexiko mit 15 Prozent Anteil an den US-Importen an der Spitze. Dahinter folgten Kanada mit 11,2 Prozent und China mit 9,4 Prozent. Deutschland landete mit 4,5 Prozent auf Platz sieben und Japan mit 4,2 Prozent auf Platz acht.Im vergangenen Jahr, noch vor dem zweiten Amtsantritt von Präsident Donald Trump, hatte Südkorea mit 4,0 Prozent Anteil den siebten Platz belegt.