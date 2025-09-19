Briten an südkoreanischer Börse aktivste ausländische Investoren

Photo : YONHAP News

Britische Investoren sind im bisherigen Jahresverlauf die aktivsten ausländischen Händler an der Börse in Seoul. Das geht aus Angaben der Finanzaufsicht vom Donnerstag hervor.Demnach belief sich der Gesamtumsatz (Käufe und Verkäufe) ausländischer Investoren am KOSPI von Januar bis Ende August auf 1.247,7 Billionen Won (umgerechnet ca. 879 Milliarden US-Dollar). Davon entfielen 44,7 Prozent auf Großbritannien. Es folgten die Kaimaninseln mit 14,1 Prozent, Singapur mit 12,1 Prozent und die USA mit 12,0 Prozent.Damit vereinen Großbritannien, die Kaimaninseln und Singapur mehr als 70 Prozent des gesamten Handels ausländischer Investoren auf sich. Die Kaimaninseln sind ein beliebtes Ziel für Investoren aufgrund ihrer steuerfreien Wirtschaft.Beim Bestand der von Ausländern gehaltenen Aktien lagen die USA Ende August mit 40,6 Prozent vorn. Großbritannien kam auf 11,7 Prozent, Singapur auf 7,1 Prozent.