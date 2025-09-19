Think-Tank: Allianz mit Südkorea militärische Belastung für USA

Photo : YONHAP News

Eine führende US-Denkfabrik sieht die koreanisch-amerikanische Allianz als Belastung für Washington, wertet die Zusammenarbeit bei Halbleitern und kritischen Rohstoffen jedoch als Pluspunkt.Der überparteiliche Think-Tank Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) eine Analyse über Nutzen und Kosten der US-Bündnisse im Rahmen der Rivalität zu China. Betrachtet wurden sieben Staaten, darunter Japan, Großbritannien, Südkorea und Deutschland.Dem Bericht zufolge könnten die USA in militärische Konflikte mit Nordkorea oder China hineingezogen werden, da sie verpflichtet wären, Südkorea zu verteidigen – selbst wenn Seoul selbst zögern sollte, wirtschaftliche oder militärische Mittel gegen China einzusetzen. Das Bündnis bürde den USA daher eine erhebliche militärische Last auf.Zugleich könne Südkorea die USA in nicht-militärischen Bereichen unterstützen, etwa bei Lieferketten für Halbleiter und kritischen Mineralien. Diese Kooperation stärke die Argumente für eine Fortführung der Allianz.Den europäischen Verbündeten misst der Report nur eine geringe militärische Rolle im Indopazifik zu. Sie könnten den USA jedoch bei der Umsetzung wichtiger technologischer, diplomatischer und politischer Ziele der China-Strategie helfen.