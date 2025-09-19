Über 800.000 Elektroautos auf Koreas Straßen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind inzwischen mehr als 800.000 Elektroautos zugelassen.Nach Angaben des Verkehrsministeriums vom Donnerstag fuhren Ende August in Südkorea 822.081 Elektroautos auf den Straßen. Das sind rund 30 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Marke von 100.000 wurde bereits im März 2020 überschritten.Die Zahl der Hybridfahrzeuge belief sich auf rund 2.375.000. Auch hier ist ein Zuwachs von knapp 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.Von den insgesamt 26.434.692 zugelassenen Fahrzeugen machten Elektro- und Hybridmodelle zusammen einen Anteil von 12,1 Prozent aus.Zum Jahresende 2020 lag der Anteil bei nur 3,3 Prozent. Seitdem steigt er jedoch kontinuierlich.