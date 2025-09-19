Zum Hangeul-Tag: Regierung will Koreanisch-Förderung ausbauen

Photo : YONHAP News

Premierminister Kim Min-seok hat anlässlich des Hangeul-Tages die Förderung der koreanischen Sprache angekündigt.Bei der Feier im Sejong-Kulturzentrum in Seoul am Donnerstag erklärte Kim, die koreanische Sprache und die Schrift Hangeul seien die Quelle der K-Culture. Die Regierung werde gemeinsam mit der Bevölkerung dafür sorgen, dass Hangeul und Koreanisch zu einer Schrift und Sprache werden, die einen Zugang zur Kultur schaffen ​und die Zukunft prägen.Kim betonte weiterhin, Hangeul sei längst nicht mehr nur eine Schrift Koreas. In 87 Ländern gebe es Sejong-Institute, an denen mehr als 140.000 Menschen Koreanisch und koreanische Kultur lernten.Zugleich kündigte er an, mittels verschiedener Medien einen korrekten und gut verständlichen Sprachgebrauch zu fördern und die Sejong-Institute weiter auszubauen, damit mehr Menschen weltweit Koreanisch und die koreanische Kultur lernen könnten. Zudem werde die Regierung den Aufbau koreanischsprachiger Ressourcen für künstliche Intelligenz erweitern.