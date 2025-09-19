Ex-Kremlchef Medwedew zu Feierlichkeiten in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Der stellvertretende Leiter des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, Dmitri Medwedew, ist am Donnerstag in Pjöngjang eingetroffen. Das meldeten TASS und weitere russische Medien.Voraussichtlich wird er am Freitag als Leiter der russischen Delegation an der Militärparade sowie an weiteren Feierlichkeiten zum 80. Gründungstag der nordkoreanischen Arbeiterpartei teilnehmen.Der Delegation sollen auch Wladimir Wassiljew, Fraktionschef der Partei Einiges Russland in der Staatsduma, und Alexander Koslow, Rohstoffminister sowie Ko-Vorsitzender der russisch-nordkoreanischen Kooperationskommission angehören.Medwedew ist Vizechef des russischen Sicherheitsrats und Vorsitzender der Partei Einiges Russland, der größten Partei des Landes. Er gilt als Nummer zwei hinter Präsident Wladimir Putin, der die Partei de facto kontrolliert. Zuvor war er von 2008 bis 2012 Präsident und von 2012 bis 2020 Ministerpräsident Russlands.