BTS „Spring Day“ in Rolling-Stone-Bestenliste

Photo : YONHAP News

Das Lied „Spring Day“ von BTS ist auf Platz 37 der Rolling Stone Liste der 250 besten Songs des 21. Jahrhunderts gelandet.Das US-Musikmagazin veröffentlichte die Auswahl am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Website. Nach Angaben der Redaktion gilt „Spring Day“ als Signature-Song der Gruppe. Die aus der Verlusterfahrung entspringenden Gefühle von Trost und Hoffnung hätten eine „transzendente Wirkung“.Das Lied erschien 2017 als Titelsong der Repackaged-Version des zweiten Studioalbums „You Never Walk Alone“.In der Liste sind neben BTS auch Lieder von weiteren K-Pop-Künstlern wie Blackpink, Girls’ Generation und NewJeans vertreten.Platz eins ging an den Song „Get Ur Freak On“ der US-amerikanischen Rapperin Missy Elliot aus dem Jahr 2001.