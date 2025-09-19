Zum Menü Zum Inhalt

BTS „Spring Day“ in Rolling-Stone-Bestenliste

Write: 2025-10-09 14:06:45Update: 2025-10-09 14:09:49

BTS „Spring Day“ in Rolling-Stone-Bestenliste

Photo : YONHAP News

Das Lied „Spring Day“ von BTS ist auf Platz 37 der Rolling Stone Liste der 250 besten Songs des 21. Jahrhunderts gelandet.

Das US-Musikmagazin veröffentlichte die Auswahl am Mittwoch (Ortszeit) auf seiner Website. Nach Angaben der Redaktion gilt „Spring Day“ als Signature-Song der Gruppe. Die aus der Verlusterfahrung entspringenden Gefühle von Trost und Hoffnung hätten eine „transzendente Wirkung“.

Das Lied erschien 2017 als Titelsong der Repackaged-Version des zweiten Studioalbums „You Never Walk Alone“.

In der Liste sind neben BTS auch Lieder von weiteren K-Pop-Künstlern wie Blackpink, Girls’ Generation und NewJeans vertreten.

Platz eins ging an den Song „Get Ur Freak On“ der US-amerikanischen Rapperin Missy Elliot aus dem Jahr 2001.
