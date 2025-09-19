Zum Menü Zum Inhalt

Kim Jong-un besucht Gala russischer Künstler in Pjöngjang

Write: 2025-10-10 09:00:18Update: 2025-10-10 10:06:32

Kim Jong-un besucht Gala russischer Künstler in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 80. Gründungstags der Arbeiterpartei Nordkoreas hat Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang eine Gala russischer Künstler besucht.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Die Aufführung habe am Donnerstag im Mansudae-Kunsttheater stattgefunden.

Begleitet wurde Kim von Außenministerin Choe Son-hui und seiner Schwester Kim Yo-jong. Die Darbietung werde die wachsende Nähe und die „brüderliche Freundschaft“ zwischen Nordkorea und Russland weiter festigen, wurde der Machthaber zitiert.

Die russische Delegation war am Mittwoch in Pjöngjang eingetroffen. Unter den Gästen befand sich auch der Sänger Shaman, der in Russland als „pro-Putin“ gilt.

An einer ebenfalls am Donnerstag gezeigten Tanzaufführung eines Ensembles aus Shanghai nahm Kim nicht teil.
