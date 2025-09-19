Nordkorea feiert 80. Gründungstag der Arbeiterpartei

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Donnerstagabend, einen Tag vor dem 80. Gründungstag der Arbeiterpartei, in Pjöngjang eine Großveranstaltung ausgerichtet.Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA hielt Machthaber Kim Jong-un im Rungrado-Stadion des Ersten Mai eine Rede.Er verwies auf die Geschichte seit der Parteigründung und versicherte, das Land könne bei anhaltendem Einsatz „mit dem gleichen Elan“ in den kommenden Jahren das Alltagsleben selbstständig spürbar verbessern. Er werde Nordkorea „zum großartigsten sozialistischen Paradies der Welt“ machen.Die Feier begann mit einem Feuerwerk und ging in Massengymnastik-Aufführungen (sog. Massenspiele) über. Erstmals seit fünf Jahren wurden damit wieder Massenchoreografien gezeigt. Zuletzt hatte es sie zum Parteigründungstag 2020 gegeben.Zahlreiche Einwohner sowie ausländische Gäste verfolgten die Show. Unter den hochrangigen Gästen waren Chinas Ministerpräsident Li Qiang, Dmitri Medwedew, Vizechef des russischen Sicherheitsrats und Vorsitzender der Partei Einiges Russland, sowie Tô Lâm, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams.