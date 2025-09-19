Russland billigt faktisch Nordkoreas Atomwaffen

Photo : YONHAP News

Einiges Russland, die größte Partei des Landes, hat in einer gemeinsamen Erklärung mit der Arbeiterpartei Nordkoreas den Besitz nordkoreanischer Atomwaffen faktisch akzeptiert.Nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA gaben Wladimir Jakuschew, Generalsekretär der Partei Einiges Russland, und Ri Hi-yong, Sekretär des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, die Erklärung bekannt.Darin heiße es, Einiges Russland bekunde der Führung der Demokratischen Volksrepublik Korea seine feste Unterstützung für Maßnahmen zur Stärkung der Landesverteidigung. Das lässt sich als Duldung des nordkoreanischen Nuklearprogramms interpretieren.Zugleich erklärten beide Seiten, der Anstieg globaler Spannungen gehe auf die „aggressive Politik“ des Westens zurück, die auf unrechtmäßige Einmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ziele. Damit sind faktisch die USA gemeint.Die Arbeiterpartei habe außerdem ihre uneingeschränkte Unterstützung für Russlands Spezialoperation bekräftigt. Einiges Russland habe Nordkorea für die Entsendung von Truppen in die russische Region Kursk seinen Dank ausgesprochen.