Son Heung-min unter den Top-Torjägern der Premier League

Photo : YONHAP News

Son Heung-min hat es auf die Liste der Top-Torjäger der Premier League (EPL) geschafft.Die Liga veröffentlichte am Mittwoch über ihre offiziellen Kanäle in den sozialen Netzwerken eine Auswahl von 15 Spielern, unter ihnen auch der südkoreanische Nationalspieler Son Heung-min von Los Angeles Football Club (LAFC).Ebenfalls auf der Liste stehen Didier Drogba, Thierry Henry, Harry Kane und Cristiano Ronaldo.Son spielte seit 2015 zehn Jahre für Tottenham Hotspur in der EPL und kam auf 173 Tore sowie 101 Vorlagen. In der Saison 2021/22 traf er 23-mal und wurde gemeinsam mit Mohamed Salah Torschützenkönig der Liga. Im Mai dieses Jahres trug er außerdem zum Gewinn der Europa League des Klubs bei.Aktuell teilt sich Son mit Cha Bum-kun sowie Nationaltrainer Hong Myung-bo den Spitzenplatz bei den A-Länderspiel-Einsätzen koreanischer Spieler. Kommt er am Freitagabend (Ortszeit) in Seoul im Freundschaftsspiel gegen Brasilien zum Einsatz, würde er zum alleinigen Rekordhalter.