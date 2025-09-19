Seoul begrüßt Einigung auf Waffenruhe im Gazastreifen

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul hat die erste Phase des Friedensabkommens zwischen Israel und der Hamas begrüßt.Wie das Außenministerium am Donnerstag mitteilte, würdige die Regierung die führende Rolle von US-Präsident Donald Trump sowie die Vermittlungsbemühungen der Nachbarländer, darunter Katar, Ägypten und die Türkei.Die Regierung hoffe auf die zügige Freilassung aller Geiseln sowie auf eine rasche Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen durch eine vollständige Umsetzung des Abkommens. Seoul erwarte von der Einigung zudem einen wichtigen Wendepunkt für die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten.