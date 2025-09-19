Südkoreas Devisenreserven steigen vierten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Südkoreas Devisenreserven sind im September den vierten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes vom Freitag beliefen sich die Reserven zum Monatsende auf 422,02 Milliarden Dollar. Das sind 5,73 Milliarden Dollar mehr als im August.Ende Mai waren die Reserven mit 404,6 Milliarden auf den niedrigsten Stand seit rund fünf Jahren gefallen.Treiber des Zuwachses waren vor allem Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen). Ihr Bestand erhöhte sich um 12,25 Milliarden auf 378,42 Milliarden Dollar.Im internationalen Vergleich lag Südkorea Ende August mit 416,3 Milliarden Dollar auf Rang zehn. An der Spitze stand China mit etwa 3,32 Billionen Dollar, gefolgt von Japan (rund 1,32 Billionen) und der Schweiz (etwa 1,02 Billionen).