U-20-WM: Südkorea scheidet im Achtelfinale aus

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-20-Nationalmannschaft ist im Achtelfinale der U-20-Weltmeisterschaft gegen Marokko ausgeschieden.Die Mannschaft von Trainer Lee Chang-won verlor das Spiel am Freitag (Ortszeit) im chilenischen Rancagua mit 1:2.Bei der U-20-WM des Weltfußballverbands (FIFA) hatte Südkorea 2019 noch das Finale erreicht und war 2023 Vierter geworden.Marokko nahm erstmals seit 2005 wieder an der U-20-WM teil, bezwang in der Gruppenphase Spanien und Brasilien, setzte sich in der „Todesgruppe“ C als Erster durch und zog nach dem Erfolg gegen Südkorea ins Viertelfinale ein.