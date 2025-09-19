Zum Menü Zum Inhalt

U-20-WM: Südkorea scheidet im Achtelfinale aus

Write: 2025-10-10 12:36:51Update: 2025-10-10 13:28:35

U-20-WM: Südkorea scheidet im Achtelfinale aus

Photo : YONHAP News

Südkoreas U-20-Nationalmannschaft ist im Achtelfinale der U-20-Weltmeisterschaft gegen Marokko ausgeschieden.

Die Mannschaft von Trainer Lee Chang-won verlor das Spiel am Freitag (Ortszeit) im chilenischen Rancagua mit 1:2.

Bei der U-20-WM des Weltfußballverbands (FIFA) hatte Südkorea 2019 noch das Finale erreicht und war 2023 Vierter geworden.

Marokko nahm erstmals seit 2005 wieder an der U-20-WM teil, bezwang in der Gruppenphase Spanien und Brasilien, setzte sich in der „Todesgruppe“ C als Erster durch und zog nach dem Erfolg gegen Südkorea ins Viertelfinale ein.
