KAIST beim Prix Ars Electronica ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Das Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ist beim Prix Ars Electronica in der Kategorie „Digital Humanity“ ausgezeichnet worden.Wie KAIST am Freitag mitteilte, wurde das Team um Professor Lee Chang-hee (Industriedesign) gemeinsam mit Ali Asadipour vom Royal College of Art (RCA) für das Projekt „AI Nushu“ ausgezeichnet. Die Arbeit verbindet künstliche Intelligenz mit der Frauenschrift Nüshu zu einer interaktiven Medienkunst-Installation.Der Prix Ars Electronica gilt als einer der renommiertesten Wettbewerbe der Medienkunst und findet jährlich im österreichischen Linz statt. In diesem Jahr gingen 3.987 Einreichungen aus 98 Ländern ein. In der Kategorie „Digital Humanity“ wurden zwei Arbeiten prämiert.Nüshu ist eine weltweit einzigartige Frauenschrift, die Frauen in der südchinesischen Provinz Hunan seit dem 19. Jahrhundert entwickelten. Sie entstand, nachdem Frauen vom regulären Schreibunterricht ausgeschlossen worden waren, und diente dazu, Lebenserfahrungen festzuhalten und miteinander zu kommunizieren.Die Installation „AI Nushu“ lässt eine KI die Kommunikationsmuster vormoderner chinesischer Frauen erlernen und darauf aufbauend neue Sprachmuster generieren. Besucherinnen und Besucher können dies unmittelbar erleben.