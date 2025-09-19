Seoul rechnet mit nächtlicher Parade in Pjöngjang

Photo : KBS News

Nach Einschätzungen in Südkorea wird Nordkorea seine Militärparade anlässlich des 80. Gründungstags der Arbeiterpartei voraussichtlich am Freitagabend abhalten.Ein Sprecher des Vereinigten Generalstabs (JCS) erklärte, in Pjöngjang fänden derzeit Proben mit Gerät und Raketen statt. Die Parade werde wahrscheinlich am Abend stattfinden.Seit 2020 hat Nordkorea sieben Paraden jeweils spätabends abgehalten.Zuvor hatte der Generalstab mitgeteilt, Nordkorea plane einen Aufmarsch mit Zehntausenden Teilnehmenden.Im Fokus steht die Frage, ob das Regime die neue Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-20 präsentieren wird, die es zuletzt als in Entwicklung befindlich bezeichnet hat.