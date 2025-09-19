Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Seoul rechnet mit nächtlicher Parade in Pjöngjang

Write: 2025-10-10 13:34:21Update: 2025-10-10 14:06:10

Seoul rechnet mit nächtlicher Parade in Pjöngjang

Photo : KBS News

Nach Einschätzungen in Südkorea wird Nordkorea seine Militärparade anlässlich des 80. Gründungstags der Arbeiterpartei voraussichtlich am Freitagabend abhalten. 

Ein Sprecher des Vereinigten Generalstabs (JCS) erklärte, in Pjöngjang fänden derzeit Proben mit Gerät und Raketen statt. Die Parade werde wahrscheinlich am Abend stattfinden.

Seit 2020 hat Nordkorea sieben Paraden jeweils spätabends abgehalten.

Zuvor hatte der Generalstab mitgeteilt, Nordkorea plane einen Aufmarsch mit Zehntausenden Teilnehmenden.

Im Fokus steht die Frage, ob das Regime die neue Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-20 präsentieren wird, die es zuletzt als in Entwicklung befindlich bezeichnet hat.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >