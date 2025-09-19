Sonderermittlerteam beantragt Untersuchungshaft für Ex-Justizminister

Photo : KBS News

Ein Sonderermittlerteam hat einen Untersuchungshaftbefehl gegen den früheren Justizminister Park Sung-jae beantragt.Das teilte das Team um Sonderstaatsanwalt Cho Eun-suk am Donnerstag mit. Es ermittelt zu den Vorwürfen des Hoch- und Landesverrats im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk Yeol im vergangenen Dezember.Dem ehemaligen Justizminister wird vorgeworfen, eine zentrale Rolle bei einem Aufruhr gespielt und durch Machtmissbrauch andere an der Ausübung ihrer Rechte gehindert zu haben.Den Ermittlern zufolge habe Park unmittelbar nach Ausrufung des Kriegsrechts eine Besprechung mit Ministerialbeamten einberufen und die zuständige Abteilung angewiesen, eine mögliche Abordnung von Staatsanwälten an eine dem Militär unterstehende Ermittlungszentrale zu prüfen.Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass Park dies in drei Telefonaten mit dem früheren Generalstaatsanwalt Shim Woo-jung erörtert habe. Außerdem habe er die Strafvollzugs- und die Einwanderungsbehörde angewiesen, freie Haftkapazitäten zu prüfen und ein Team für Ausreiseverbote in Bereitschaft zu versetzen.Park weist die Vorwürfe zurück.