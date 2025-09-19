Nordkorea und China nehmen Postlandverkehr wieder auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea und China haben ihren grenzüberschreitenden Postlandverkehr wieder aufgenommen.Dies teilte das staatliche Postunternehmen, China Post, am Freitag mit. Demnach sei die Verbindung zwischen den Grenzstädten Sinuiju (Nordkorea) und Dandong in der Provinz Liaoning (China) Ende September offiziell wieder in Betrieb genommen worden.Der Grenzabschnitt am Fluss Amnok (Yalu) gilt seit Langem als zentrale Drehscheibe für den Personen- und Warenverkehr zwischen beiden Ländern.Während der Corona-Pandemie hatte Nordkorea seine Grenze im Jahr 2020 weitgehend geschlossen. Die für einen stärkeren Landverkehr errichtete Brücke über den Amnok-Fluss ist weiterhin nicht für den Verkehr freigegeben.