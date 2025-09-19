Zum Menü Zum Inhalt

Kospi erreicht neue Bestmarke – erstmals über 3.600 Punkten

Write: 2025-10-10 15:33:42Update: 2025-10-10 15:55:36

Kospi erreicht neue Bestmarke – erstmals über 3.600 Punkten

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag eine neue Bestmarke erreicht und erstmals über 3.600 Zählern geschlossen.

Der Index rückte um 1,73 Prozent auf 3.610,60 Zähler vor.

Gleich zum Handelsbeginn war der Kospi kräftig gestiegen und bewegte sich nahe der Marke von 3.600 Punkten.

An Südkoreas Börse war wegen mehrerer Feiertage eine Woche lang nicht gehandelt worden.

Für gute Stimmung an der Börse nach der längeren Pause sorgte vor allem die Genehmigung der US-Regierung für Verkäufe von Nvidia-Chips für ein Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
