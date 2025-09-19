Nordkorea zeigt bei Militärparade neue Interkontinentalrakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat bei der Militärparade zum 80. Gründungstag der Arbeiterpartei seine neu entwickelte Interkontinentalrakete Hwasong-20 präsentiert.Die Militärparade habe am Freitagabend auf dem Kim-Il-sung-Platz in Pjöngjang stattgefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.Dabei sei die ballistische Interkontinentalrakete Hwasong-20, das stärkste nukleare strategische Waffensystem, gezeigt worden, hieß es.Beobachter gehen davon aus, dass die Rakete einen schwereren Gefechtskopf tragen und dank einer größeren Reichweite Ziele auf dem US-Festland treffen kann.Die Militärparade wurde von Machthaber Kim Jong-un abgenommen, jeweils links und rechts von ihm standen der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und Tô Lâm, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams. Neben Tô Lâm stand Dmitri Medwedew, stellvertretender Leiter des russischen Sicherheitsrats.