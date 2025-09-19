Photo : YONHAP News

In Südkorea gibt es erstmals weniger Menschen in ihren Zwanzigern als über 70-Jährige.Das zeigen die am Sonntag veröffentlichten Ergebnisse der Volkszählung. Diese war vom Amt für Daten und Statistiken durchgeführt worden.Die Zahl der Menschen in ihren Zwanzigern sank demnach im vergangenen Jahr um 193.000 zum Vorjahr auf 6,3 Millionen.Die Bevölkerung in dieser Altersgruppe schrumpfte damit das vierte Jahr in Folge. Im Jahr 2020 wurde mit 7,03 Millionen der Höhepunkt erreicht.Im letzten Jahr gab es infolge des Rückgangs der Zahl der 20- bis 29-Jährigen von ihnen erstmals weniger als Menschen im Alter von über 70 Jahren (6,54 Millionen).Die 20- bis 29-Jährigen stellen außerdem unter den Erwachsenen die kleinste Gruppe.Mit der statistischen Erfassung der Einwohnerzahl in Korea war im Jahr 1925 begonnen worden.