Neue Botschafterin in USA ruft Senatoren zu Unterstützung für bilaterale Kooperation auf

Photo : YONHAP News

Kang Kyung-wha, Südkoreas neue Botschafterin in den USA, ist mit Mitgliedern des US-Kongresses in Kontakt getreten.Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft am Freitag (Ortszeit) traf Kang am Donnerstag jeweils mit dem republikanischen Senator Bill Hagerty und dem demokratischen Senator Andy Kim zusammen. Es habe einen Meinungsaustausch über die Richtung der Entwicklung des Bündnisses zwischen beiden Ländern gegeben.Kang bat dabei um Interesse und Unterstützung des US-Kongresses, damit die bilaterale Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Schiffbau und Spitzentechnologie umfassend ausgebaut werden kann.Kim, Senator aus New Jersey, versprach, als wahre Brücke in den Beziehungen zwischen beiden Ländern zu dienen und unter anderem aktiv dabei Unterstützung zu leisten, dass koreanische Unternehmen in den USA, einschließlich New Jersey, präsent sind. Auch bekundete er die Absicht, zur Belebung des Austauschs zwischen den Parlamenten Südkoreas, der USA und Japans beizutragen.Hagerty, Senator aus Tennessee, sagte, dass auch in seinem Bundesstaat viele koreanische Unternehmen sehr zur regionalen Wirtschaft beitrügen. Daher wolle er die Entwicklung der bilateralen Beziehungen weiterhin aktiv unterstützen.