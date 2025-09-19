Südkoreanische Aktivistin aus israelischem Gewahrsam entlassen

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Aktivistin ist aus israelischem Gewahrsam entlassen worden.Kim Ah-hyun befand sich an Bord eines der Schiffe einer Hilfsflotte, die am 8. Oktober (Ortszeit) auf dem Weg in den Gazastreifen von der israelischen Armee abgefangen wurden.Dem südkoreanischen Außenministerium zufolge verließ Kim am 10. Oktober in Form einer freiwilligen Abschiebung Israel und flog nach Istanbul ab. Sie werde bald die Heimreise antreten.Nach Angaben einer koreanischen Bürgerorganisation, die sich mit Palästina solidarisiert, und nach Behördenangaben kam Kim mit anderen abgeschobenen Aktivisten mit einem von der türkischen Regierung bereitgestellten Sonderflug in Istanbul an.Nachdem die israelische Armee die Gaza-Hilfsflotte abgefangen hatte und Kim in Gewahrsam genommen worden war, hat sich das südkoreanische Außenministerium umgehend um eine zügige Freilassung und Rückkehr der Aktivistin bemüht.