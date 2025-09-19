Südkorea beim Antibiotikaverbrauch im OECD-Vergleich auf Platz zwei

Photo : KBS News

Südkorea zählt beim Verbrauch von Antibiotika zur Spitzengruppe unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Nach Angaben seiner Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention und jüngst veröffentlichten Gesundheitsstatistiken der OECD wurden in Südkorea mit Stand 2023 täglich 31,8 Tagesdosen (DDD) Antibiotika je 1.000 Einwohner konsumiert.Dies stellt die zweithöchste Menge unter den OECD-Mitgliedern dar, zu denen entsprechende Daten vorliegen.Noch im Jahr 2022 hatte Südkorea mit 25,7 Tagesdosen den vierten Platz belegt. Der OECD-Durchschnitt lag bei 18,9 Tagesdosen.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte bereits 2019 die Antibiotikaresistenz als eine der zehn größten Bedrohungen für das Leben der Menschheit eingestuft.