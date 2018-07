Trump lobt Kim Jong-un als kluge Person und guten Unterhändler

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gelobt.Kim sei eine sehr kluge und großartige Persönlichkeit, sagte Trump in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Daily Mail“. Er sei witzig, zäh und ein guter Unterhändler.Die Frage, ob er ein rücksichtsloser Diktator sei, bejahte Trump zwar. Er betonte jedoch zugleich Nordkoreas Veränderungen vor und nach dem Gipfel zwischen ihm und Kim.Trump lobte zudem seine eigene Nordkorea-Politik. Er wünsche sich, Frieden zu sehen, und beseitige tatsächlich Kriege.Zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit dem Trump in Helsinki am heutigen Montag zu einem Spitzengespräch zusammenkommen wird, hieß es, dass er mit ihm gut auskommen müsste.