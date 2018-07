Südkoreas Sieg über Deutschland auf Platz zwei der besten Momente der Fußball-WM 2018

Photo : KBS News

Südkoreas Sieg über den Weltranglistenersten Deutschland ist zu einem der besten Momente bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland gewählt worden.Yahoo Sports gab am Sonntag auf seiner Webseite die 18 besten Momente der WM 2018 bekannt.Der 2:0-Sieg Südkoreas über Deutschland in seinem dritten Vorrundenspiel rangierte auf Platz zwei.Deutschlands Sieg über Südkorea sei eine ausgemachte Sache gewesen. Jedoch sei in der Nachspielzeit Undenkbares passiert, schilderte Yahoo den unerwarteten Sieg Südkoreas.Als dessen Folge sei Deutschland ausgeschieden, Mexikaner hätten in Moskau mit Südkoreanern auf ihren Schultern Freudentänze aufgeführt. Nur die WM könne diese Art von Wahnsinn auslösen, hieß es.Auf Platz eins rangierte Belgiens Sieg über Japan im Achtelfinalspiel.