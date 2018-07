Präsident Moon fordert Einreichung sämtlicher Dokumente im Zusammenhang mit DSC-Fall

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angeordnet, ihm sämtliche im Zusammenhang mit einem umstrittenen Dokument des Defense Security Command (DSC) stehende Dokumente umgehend einzureichen.Es handelt sich um das vom DSC im vergangenen Jahr erstellte Dokument, in dem angesichts der Kerzenlichtdemonstrationen gegen die damalige Präsidentin Park Geun-hye die Verhängung des Ausnahmezustands überprüft wurde.Behörden, die in dem DSC-Dokument genannt wurden, werden aufgefordert, relevante Dokumente und Berichte auszuhändigen. Das sind neben dem DSC das Verteidigungsministerium, das Hauptquartier des Heeres, das Kommando zur Verteidigung der Hauptstadt, das Kommando für spezielle Kriegsführung sowie ihnen unterstellte Truppen.Präsident Moon sagte, es bestehe für ihn als Oberbefehlshaber des Militärs die Notwendigkeit, festzustellen, was tatsächlich geschehen sei und ob es zu tatsächlichen Vorbereitungen für die Umsetzung der im Dokument genannten Schritte gekommen sei.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte, eine eindeutige Beurteilung sei erst möglich, nachdem festgestellt worden sei, inwieweit solche Pläne umgesetzt worden seien. Präsident Moon fordere, dass möglichst bald entsprechende Dokumente eingereicht werden sollten.