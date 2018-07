Trump ratifiziert Gesetzesentwurf zur Menschenrechtssituation in Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag einen Gesetzesentwurf zur Verbesserung der Menschenrechte in Nordkorea unterschrieben. Damit wolle man die Menschenrechte und Freiheit in Nordkorea fördern, ließ Trump in einer Stellungnahme durch das Weiße Haus ausrichten.Erstmals wurde das Gesetz 2004 unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush auf den Weg gebracht.Es beinhaltet unter anderem finanzielle Unterstützung für NGOs, die Informationen über die Außenwelt via USB-Sticks in das abgeschlossene Nordkorea schmuggeln. Bei den Inhalten handelt es sich oft um südkoreanische Fernsehserien und Popmusik, aber auch politische Informationen.Die Erneuerung des Gesetzes zur Menschenrechtssituation in Nordkorea erfolgt inmitten des Verhandlungsprozesses zwischen Donald Trump und Kim Jong-un über die nukleare Abrüstung Nordkoreas.