Außenministerin fordert UN-Mitgliedsstaaten zu einstimmigem Vorgehen für Nordkoreas Denuklearisierung auf

Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-hwa und ihr US-amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo haben am Freitag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York die Wichtigkeit der internationalen Unterstützung für die Denuklearisierung Nordkoreas hervorgehoben.Wie aus informierten Kreisen in New York verlautete, hätten Kang und Pompeo nach ihrem Treffen den 15 Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrates über die Entwicklungen hinsichtlich der Nordkoreafrage erläutert.Dabei habe Kang die UN-Mitgliedsstaaten mit Nachdruck dazu aufgefordert, einstimmig für die Denuklearisierung Nordkoreas vorzugehen. Die Frage lasse sich nicht in einer kurzen Zeit abschließen, fügte die Außenministerin an.Unterdessen sagte ein ranghoher zuständiger Beamter im südkoreanischen Außenministerium, China und Russland hätten jüngst die Notwendigkeit der Entschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea thematisiert. Beim Briefing von Kang und Pompeo hätten beide Länder ebenfalls die Position vertreten, die Bemühungen zwischen beiden Koreas sowie zwischen den USA und Nordkorea aktiv unterstützen zu wollen.