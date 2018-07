Politik Schienenwege auf innerkoreanischer Donghae-Linie weitgehend intakt

Der nordkoreanische Teil der Schienenwege auf der innerkoreanischen Donghae-Linie befindet sich weitgehend im positiven Zustand.



Ein zuständiger Mitarbieter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums gab bekannt, laut den Ergebnissen der gemeinsamen Untersuchung beider Koreas sei der Zustand der Schienen auf der Strecke vom Bahnhof Geumgangsan Chungnyeon in Nordkorea bis zur Demarkationslinie nicht sehr verbesserungsbedürftig.



An der Untersuchung seien eine 15-köpfige Delegation aus Südkorea und sieben Vertreter aus Nordkorea beteiligt gewesen. Die südkoreanischen Delegierten seien am Freitag gegen 17.30 Uhr auf dem Landweg in den Süden zurückgekehrt, hieß es.



Am Dienstag nächste Woche untersuchen beide Koreas den nördlichen Teil der Gyeongui-Linie vom Bahnhof Kaesong bis zur Demarkationslinie gemeinsam.



Auf die Verbindung und Modernisierung der innerkoreanischen Donghae- und Gyeongui-Linien hatten sich beide Koreas beim Korea-Gipfel im letzten April geeinigt.