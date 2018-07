Internationales Geschichtsbuch über Experimente chemischer Kriegsführung der kaiserlichen Armee Japans veröffentlicht

Laut chinesischen Medienberichten wurde ein englisches Geschichtsbuch veröffentlicht, dass sich detailliert mit den Forschungen über chemische und biologische Kriegsführung der Kaiserlich Japanischen Armee auseinandersetzt. Die Nachrichtenagentur Xinhua News berichtete, das Buch “Unit 731: Laboratory of the Devil, Auschwitz of the East-Japanese Biological Warfare in China 1933-45" sei gleichzeitig in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Kanada erschienen.



Die Einheit 731 war eine von vielen geheimen Einrichtungen der japanischen Armee in der besetzten Mandschurei, die biologische und chemische Waffen erprobte. Dabei wurden auch Experimente an Kriegsgefangenen vorgenommen, wobei Historiker von mehreren Tausend Toten ausgehen.



Bei den Autoren des Buchs handelt es sich um Yang Yanjun von der chinesischen Harbin Academy of Social Sciences und Tan Rugian vom Macalester College in Minnesota. Koreanische und japanische Übersetzungen würden demnächst folgen.