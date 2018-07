GM Korea investiert 50 Millionen Dollar in Produktionsstätte in Bupyeong

Photo : KBS News

General Motors Korea investiert 50 Millionen Dollar in seine Produktionsstätte in der Stadt Bupyeong nahe Seoul zur Ausweitung der Produktion von Geländewagen.Dies gab die GM-Tochter in Korea am Freitag bekannt.Zu diesem Zweck werde die Produktionsstätte ausgeweitet. Ab dem nächsten Jahr werde die Produktionsanlage in Bupyeong jährlich zusätzlich 75.000 Einheiten der mittelgroßen Geländewagen für den Binnenmarkt sowie den globalen Markt herstellen.Für die Herstellung des neuen Modells sollen 100 Ingenieure neu eingestellt werden. Die Zahl der gesamten Forschungskräfte werde bis auf 3.000 gesteigert, hieß es.Die Investition erfolgt zusätzlich unabhängig von dem im letzten Mai angekündigten Rettungsplan des Unternehmens, wonach neue Investitionen in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar zugesichert wurden.