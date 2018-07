Sicherheitsberater spricht nach USA-Besuch von sehr nützlichen Diskussionen

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater Chung Eui-yong hat nach seinem USA-Besuch von sehr nützlichen Diskussionen gesprochen.Mit US-Beamten habe er über verschiedene Wege gesprochen, wie die Nukleargespräche zwischen den USA und Nordkorea zügiger vorankommen können.Das sagte er am Sonntag bei der Ankunft am Internationalen Flughafen Incheon.Während seines zweitägigen Aufenthalts in den USA war er am Freitag mit seinem Amtskollegen John Bolton zusammengekommen. Beide hätten das Ziel der Friedensschaffung in Korea durch eine vollständige Denuklearisierung bekräftigt.Um das Ziel erreichen zu können, wollen beide Länder weiterhin relevante Informationen austauschen und auf der Grundlage ihrer festen Allianz eine enge Kooperation aufrechterhalten, sagte Sicherheitsberater Chung.Berichte, nach denen nordkoreanische Kohle nach Südkorea verschifft worden sei, seien nicht erörtert worden. Ob über eine Erklärung des Endes des Koreakriegs diskutiert worden sei, wollte er nicht bestätigen.