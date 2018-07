Süd- und Nordkorea wollen Rückführung von Gebeinen von Zwangsarbeitern in Japan anstreben

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea wollen sich gemeinsam dafür einsetzen, dass die sterblichen Überreste von zur Kolonialzeit für die Arbeit in Japan Zwangsrekrutierten heimgeschickt werden.Das teilte Kim Hong-gul, der Chef des Koreanischen Rats für Versöhnung und Kooperation (KCRC), auf einer Pressekonferenz am Sonntag in Seoul mit. Er und sein nordkoreanischer Ansprechpartner Kim Yong-dae hätten am 18. Juli in Pjöngjang eine Einigung über die Bildung eines gemeinsamen Komitees für die Rückführung der Gebeine von Koreanern in Japan unterzeichnet.Das Projekt werde als zivile Bewegung durchgeführt. Man werde die Unterstützung und Kooperation der Weltgemeinschaft einschließlich Japans anstreben, hieß es.Kim Hong-gul und der Vizechef des nordkoreanischen Pendants zum KCRC Yang Chol-sik werden die Leitung des Komitees übernehmen. Der Ausschuss wird sich aus jeweils drei Personen aus beiden Koreas zusammensetzen.Kim wolle im September Vertreter des nordkoreanischen Rates nach Südkorea einladen. Beide Seiten diskutierten darüber, noch vor November ein Treffen zwischen beiden Organisationen am Berg Geumgang zu veranstalten, sagte Kim weiter.Eine Delegation des KCRC besuchte vom 16. bis 19. Juli Nordkorea und diskutierte mit Nordkoreanern über Austauschprojekte zwischen Süd- und Nordkorea.