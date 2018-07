Südkoreanische Regierung strebt permanente Verbindungsbüros in Seoul und Pjöngjang an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung strebt die Einrichtung permanenter Verbindungsbüros in Seoul und Pjöngjang an.Das Vereinigungsministerium teilte vor dem Parlament mit, dass im August ein Büro für gemeinsame Kommunikation eröffnet werde, um einen rund um die Uhr betriebenen Kommunikationskanal zwischen beiden Koreas zu betreiben.Der Kanal solle zunächst für Gespräche über die Kooperation im Forstwesen und den Transport, darunter Eisenbahnstrecken und Straßen, genutzt werden. Auch über eine neue wirtschaftliche Vision für die koreanische Halbinsel solle auf diesem Wege gesprochen werden.Die Einrichtung des Büros im innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong in Nordkorea ist Bestandteil der Gipfelerklärung vom 27. April.Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon hatte zuvor darüber informiert, dass Präsident Moon Jae-in die Einrichtung eines Verbindungsbüros nicht nur in Kaesong, sondern auch in Seoul und Pjöngjang vorgeschlagen habe. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe auf den Vorschlag mit den Worten reagiert, dass darüber gemäß den künftigen Entwicklungen gesprochen werden könne.