Internationales USA geben Warnung über Nordkorea-Sanktionen heraus

Bei den stockenden Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über die Denuklearisierung haben US-Ministerien eine gemeinsame Warnung bezüglich der Sanktionen gegen Nordkorea herausgegeben.



In der am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Warnung wurde der illegale Devisenerwerb durch nordkoreanische Arbeiter im Ausland intensiv erörtert. Etwa 40 Länder einschließlich Chinas und Russlands beschäftigen nordkoreanische Arbeiter.



Es wurden 230 Gemeinschaftsunternehmen Nordkoreas und anderer Länder genannt. Nordkorea betreibe Handel, indem die Herkunft seiner Produkte falsch deklariert werde, hieß es.



Washington warnte, dass im Falle der Sanktionsverletzung ein Bußgeld oder eine Anklage gemäß US-Gesetzen drohe.



Hinter der Warnung wird die Absicht der USA vermutet, bis zu einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas die Kampagne der maximalen Druckausübung fortsetzen zu wollen.



Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha sagte nach der Rückkehr von ihrem Besuch in den USA am Montag, es sei nicht an der Zeit, die Sanktionen gegen Nordkorea zu lockern. Zugleich erwähnte sie jedoch die Notwendigkeit von Ausnahmen von den Sanktionen für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen.



Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte unterdessen mit, dass die Vereinten Nationen für die Lieferung von Materialien nach Nordkorea, die zur Instandsetzung der Einrichtungen für die im August geplante innerkoreanische Familienzusammenführung verwendet werden, eine Ausnahme von den Sanktionen gebilligt hätten.