Trump begrüßt Abbau nordkoreanischer Raketenstartanlage

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Berichte begrüßt, nach denen Nordkorea seine Raketenstartanlage Sohae abbaue.Die auf Informationen über Nordkorea spezialisierte Internetseite 38 North berichtete am Montag nach der Auswertung von Satellitenbildern, dass Nordkorea seine Anlage in der Provinz Nord-Pyongan demontiere.Bei einer Veranstaltung für Kriegsveteranen in Kansas City sagte Trump am Dienstag, dass Washington den Beginn des Prozesses begrüße.Er sagte weiter, dass er auf die baldige Rückkehr der Gebeine von Gefallenen des Koreakriegs hoffe.Im Anschluss an den USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni hatte Trump auf einer Pressekonferenz erklärt, dass Machthaber Kim Jong-un ihm gegenüber versprochen habe, eine Anlage zum Testen von Raketenantrieben zerstören zu wollen.In Sohae hatte Nordkorea auch Satellitenstarts durchgeführt, die im Ausland als verdeckte Tests von Interkontinentalraketen gesehen wurden.