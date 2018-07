Nationales Stromausfälle infolge der deutlich gestiegenen Stromnachfrage bei Hitze

Die drastisch gestiegene Stromnachfrage infolge der anhaltenden Hitzewelle hat in Südkorea zu einer Reihe von Stromausfällen geführt.



Im Seouler Viertel Nowon wurde gegen 21 Uhr am Dienstag die Stromversorgung für etwa 1.800 Wohnungen in einem Apartmentkomplex unterbrochen. Der öffentliche Stromversorger Kepco vermutete eine Überlastung von Umspannern als Ursache.



Zuvor kam es gegen 20 Uhr bei 3.300 Wohnungen in einem anderen Apartmentkomplex im selben Stadtviertel zu einem Stromausfall.



Gegen 20.30 Uhr waren 700 Apartmentwohnungen im Seouler Viertel Songpa von einem Stromausfall betroffen. Die Versorgung konnte nach etwa zwei Stunden wiederhergestellt werden.



In Seoul wurden weitere Fälle von Stromausfällen gemeldet. Häufig betroffen waren über 15 Jahre alte Apartmenthäuser wegen geringer Kapazitäten ihrer Stromanlagen.



Unterdessen stieg die Stromnachfrage jeden Tag auf einen neuen Rekordwert. Am Dienstag erreichte die Stromnachfrage 92,48 Millionen Kilowatt, den bisher höchsten Stand. Korea Power Exchange erwartet, dass am Mittwoch die Marke von 93 Millionen Kilowatt übertroffen wird. Zwischen 16 und 17 Uhr, der Spitzenzeit, würden die Stromreserven bei 6,3 Millionen Kilowatt liegen und die Reservequote bei 6,8 Prozent.



Industrieminister Paik Un-gyu gab am Mittwoch eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz und betonte, dass die Stromreserven ausreichten.