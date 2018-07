Nordkoreanische Athleten für gemeinsames Korea-Team für Asienspiele in Seoul erwartet

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Sportler für gesamtkoreanische Teams bei den Asienspielen im August in Jakarta und Palembang besuchen am 28. Juli Südkorea.Vier Basketballspielerinnen, 18 Kanusportler und acht Ruderer sowie vier Funktionäre würden über Peking nach Seoul fliegen, teilte der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums Paik Tae-hyun mit.Beide Länder einigten sich darauf, im Basketball, Kanusport und Rudern gesamtkoreanische Mannschaften zu bilden.An den Asiatischen Sommerspielen 2018 vom 18. August bis 2. September in Jakarta und Palembang in Indonesien werden voraussichtlich 45 Länder teilnehmen.