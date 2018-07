Satellitenfotos zeigen Abbau weiterer Raketenanlage in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Wie Satellitenbilder zeigen, ist Nordkorea höchstwahrscheinlich dabei, eine Reihe von Raketenanlagen zu zerstören.Der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) hat am Dienstag Satellitenaufnahmen veröffentlicht, nach denen eine Anlage für die Montage von ballistischen Interkontinentalraketen (ICBM) in Pyongsong nahe Pjöngjang abgebaut worden sein soll.Auf Satellitenaufnahmen vom 20. Juli stehe ein Gelände für eine ICBM-Montagewerkstatt anders als bei Fotoaufnahmen vom 30. Juni leer. Auf dem Dach des Gebäudes habe sich früher eine Struktur befunden, die als Kran vermutet worden sei. Experten hatten vermutet, dass die im letzten November gestartete Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-15 von dieser Montageanlage zu einer mobilen Startrampe (TEL) gebracht worden sei.Zuvor war berichtet worden, dass Nordkorea anscheinend mit dem Abbau seines Satellitenstartplatzes Sohae, eines Testgeländes für Raketentriebwerke, begonnen habe.