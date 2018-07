Koreas tauschen Ergebnisse ihrer Suche nach Familienangehörigen aus

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben die Ergebnisse ihrer Suche nach Familienangehörigen ausgetauscht.Der Austausch sei am Mittwoch um 11 Uhr im Waffenstillstandsort Panmunjom erfolgt, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit.Anlass ist die für August geplante Familienzusammenführung, bei der seit dem Koreakrieg (1950-53) getrennte Verwandte ein Wiedersehen feiern sollen.Südkorea bat um die Suche nach 250 Personen in Nordkorea, während Nordkorea den Verbleib von 200 Personen überprüfen ließ.Von den 200 Gesuchten auf der nordkoreanischen Liste würden 122 noch leben, sieben seien verstorben. Von den 250 Gesuchten in Nordkorea leben noch 122, 41 verstarben.Auf der Grundlage der Ergebnisse wollen beide Seiten bis zum 4. August jeweils 100 Menschen für das Verwandten-Treffen auswählen.Die Zusammenführungen sollen vom 20. bis 26. August im nordkoreanischen Geumgang-Gebirge stattfinden.