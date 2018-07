Filiale des Weihnachtspostamts in Südkorea geplant

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird ein Postamt des Weihnachtsmanns eröffnet.Das Hauptpostamt des Weihnachtsmanns in Finnland ist eine touristische Attraktion des Landes.Der Landkreis Hwacheon in der Provinz Gangwon teilte mit, ein Hauptpostamt des Weihnachtsmanns der Republik Korea zu eröffnen. Man habe hierfür von der finnischen Post das exklusive Nutzungsrecht in Südkorea erhalten.Der Landkreis hatte ein Postamt des Weihnachtsmanns probeweise betrieben. Bei Touristen sei dies gut angekommen.Die Südkorea-Filiale des Weihnachtspostamts wird am Samstag eröffnet. Dort werden Briefe an den Weihnachtsmann entgegengenommen und an ihn in Finnland gesendet. Das Postamt wird das ganze Jahr hindurch ein Programm für Briefe an den Weihnachtsmann anbieten. Eine Antwort des Weihnachtsmanns wird rechtzeitig zu Weihnachten ankommen.