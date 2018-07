Innerkoreanisches Südkoreanische Unternehmen stoßen in Chinas Grenzgebiet zu Nordkorea vor

Südkoreanische Unternehmen stoßen in letzter Zeit aktiv in die nordöstliche Region Chinas vor, die an Nordkorea angrenzt.



Die Logistikfirma CJ Logistics eröffnete im Mai in der Umgebung von Schenyang ein Logistikzentrum auf einem Gelände von 97.000 Quadratmetern. Die Firma arbeitet an der Schaffung eines Dienstleistungsnetzwerks von China nach Europa mittels der Transchinesischen Eisenbahn. Sie plant auch direkte Transporte von Südkorea aus nach Europa mit der Bahn. Sollte die südkoreanische Eisenbahn über die nordkoreanische an die Transchinesische Eisenbahn angeschlossen werden, könnten Güterzüge bis nach Europa fahren.



Lotte baut derzeit einen Einkaufs- und Wohnungskomplex Lotte Town in Schenyang. Der Konzern kaufte zudem ein Hotel im russischen Fernen Osten. Die Unternehmensgruppe bildete eine Arbeitsgruppe für Projekte im Norden und schickte Nordkorea-Experten zu ihren Niederlassungen in China.



Südkoreanische Unternehmen bereiten sich auf die Zeit nach der Öffnung Nordkoreas vor. Die südkoreanische Behörde für Handels- und Investitionsförderung KOTRA sagte, die Öffnung Nordkoreas stelle auch eine gute Gelegenheit für die Wirtschaftserholung von Chinas drei nordöstlichen Regionen dar. Es seien nun Kooperationsmaßnahmen erforderlich, mit denen die Interessen jeweiliger Länder in Nordostasien berücksichtigt werden.