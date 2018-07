Südkorea will bald Rettungskräfte nach Laos wegen Dammbruch entsenden

Photo : YONHAP News

Angesichts eines Dammbruchs in Laos will die südkoreanische Regierung möglichst bald ein Rettungsteam dorthin entsenden.Das beschloss die Regierung bei einer Diskussion über den Bruch eines Damms in Laos, an dessen Bau ein südkoreanisches Unternehmen beteiligt ist.Ein koreanisches Katastrophenhilfeteam (Korea Desaster Relief Team: KDRT) werde geschickt, das aus Rettungskräften und medizinischem Personal bestehe, teilte das Außenministerium am Mittwoch mit.Noch binnen 24 Stunden werde eine Vorhut aus Mitarbeitern des Außenministeriums, der Behörde für internationale Kooperation KOICA, der Nationalen Feuerwehrbehörde und des Nationalen Medizinischen Zentrums nach Laos geschickt. Details über die Entsendung des KDRT wie der Zeitpunkt würden nach Konsultationen mit der laotischen Regierung beschlossen, hieß es.Am Montag stürzte ein Hilfsdamm eines im Bau befindlichen hydroelektrischen Damms in der Provinz Attapeu im Südosten Laos ein. Die Umgebung wurde mit enormen Wassermengen überflutet, es wurden mehrere Todesopfer und Hunderte Vermisste gemeldet. Das koreanische Unternehmen SK Engineering & Construction ist an dem Bauprojekt beteiligt.