Nordkorea wechselt offenbar UN-Botschafter aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar seinen Botschafter bei den Vereinten Nationen ausgewechselt.Laut Informationen aus UN-Kreisen beendete der bisherige Vertreter Ja Song-nam seinen Dienst als UN-Botschafter und kehrte am Mittwoch (Ortszeit) nach Nordkorea zurück.Der Grund für Jas Ablösung ist nicht bekannt. Der Schritt ist bemerkenswert, da spekuliert wird, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an der UN-Generalversammlung im September teilnehmen könnte.Ja trat im März 2014 das Amt des UN-Botschafters an. Sein Nachfolger ist noch nicht bekannt.