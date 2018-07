Politik Drei Seeleute nach Kollision von zwei südkoreanischen Schiffen vor Japan vermisst

Drei Seeleute werden nach einer Kollision von zwei südkoreanischen Fischfangschiffen vor Japan vermisst.



Am Donnerstag krachten die 101 Geumyang und 803 Tongyeong um 7.20 Uhr 267 Seemeilen südöstlich der japanischen Provinz Hokkaido ineinander.



Von den 38 Besatzungsmitgliedern der beiden Schiffe wurden 35 von Schiffen in der Umgebung gerettet. Drei ausländische Crewmitglieder wurden noch nicht gefunden. Nach ihnen würde laut Angaben der südkoreanischen Küstenwache zurzeit gesucht.



Die 101 Geumyang hatte Kurs auf russisches Gewässer genommen, die 803 Tongyeong hatte sich zum Unglückszeitpunkt auf dem offenen Meer in Bereitschaft gehalten.