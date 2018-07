Sommer in Korea wird immer länger

Photo : KBS News

In den letzten 100 Jahren ist der Sommer auf der koreanischen Halbinsel ungefähr einen Monat länger geworden.Sollte die durchschnittliche Tagestemperatur über 20 Grad liegen und nicht darunter fallen, wird davon ausgegangen, dass der Sommer begonnen hat.In den 1910er Jahren dauerte ein Sommer in Seoul 94 Tage an. Die Anzahl der Sommertage nahm in den 2010er Jahren um 37 auf 131 Tage zu.In letzter Zeit dauert der Sommer von Ende Mai bis September an. In Seoul wurden letztes Jahr 140 Sommertage gemeldet, damit länger als in den südlich gelegenen Städten Daegu und Busan. Als Ursache wird das Phänomen der Wärmeinsel genannt.Sollte sich die aktuelle Tendenz fortsetzen, wird in Seoul in 50 Jahren der Sommer vom 12. Mai bis 10. Oktober, nämlich 152 Tage lang, andauern.