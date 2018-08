Foto von Spitzentreffen Kim Jong-uns mit Donald Trump ziert Räumlichkeiten von Nordkoreas Peking-Botschaft

Photo : KBS News

Ein Foto des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un und des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump bei ihrem Spitzentreffen ziert die Räumlichkeiten der nordkoreanischen Botschaft in Peking.Das Foto wird an einer Informationstafel für den 65. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg (1950-53) gezeigt.Auch Bilder von Treffen Kims Jong-uns mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, Chinas Staatspräsident Xi Jinping und US-Präsident Trump sind auf einem Schwarzen Brett am Haupteingang des Botschaftsgebäudes zu sehen.Es ist das erste Mal, dass die Regierungschefs Südkoreas und der USA auf der Informationstafel gezeigt werden. Die Botschaft nutzt das Schwarze Brett für die Öffentlichkeitsarbeit für das Regime.Die Aufnahmen wurden beim dritten Korea-Gipfel im April und beim vierten Gipfel im Mai im Waffenstillstandsort Panmunjom gemacht. Auch werden Bilder vom Händeschütteln Kim Jong-uns und Donald Trumps bei ihrem Spitzentreffen im Juni in Singapur gezeigt.