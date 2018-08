Washington: Nordkorea verlangte kein Geld für Rückführung von Gebeinen von US-Gefallenen

Photo : YONHAP News

Die USA haben laut ihrem Außenministerium Nordkorea kein Geld für die Rückführung der Gebeine von US-Gefallenen im Koreakrieg in der vergangenen Woche gezahlt.Nordkorea habe kein Geld verlangt, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Heather Nauert in einem Medieninterview.Nordkorea hatte am Freitag, dem 65. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg, den USA die Gebeine von 55 US-Soldaten übergeben. Wegen der Verzögerungen in den letzten Wochen war spekuliert worden, dass Nordkorea Geld gefordert haben könnte. Wie verlautete, hätten die USA im Zuge der Übernahme von Gebeinen von 629 vermutlichen US-Soldaten im Zeitraum von 1990 bis 2005 Nordkorea 22 Millionen Dollar gezahlt.Unterdessen berichtete US-Verteidigungsminister James Mattis von Erwägungen, für die Bergung der Gebeine von Gefallenen Experten nach Nordkorea zu schicken.