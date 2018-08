Nordkoreanische Athleten für gemeinsames Korea-Team für Asienspiele nach Südkorea gekommen

Photo : KBS News

Nordkoreanische Sportler für gesamtkoreanische Teams bei den Asienspielen im August in Jakarta und Palembang sind am Sonntag in Südkorea eingetroffen.Die Delegation unter Leitung des Generalsekretärs des nordkoreanischen Olympischen Komitees, Han Ho-chol, kam über Peking am Internationalen Flughafen Incheon an. Ohne besondere Zeremonie verließ die Delegation den Flughafen.Die nordkoreanische Delegation besteht aus 34 Athleten und Funktionären im Damenbasketball, Kanusport (Drachenboot) und Rudern. Den größten Anteil macht der Kanusport mit jeweils acht Athletinnen und Athleten sowie zwei Trainern aus.Die nordkoreanische Delegation wurde nach der Ankunft in ihrer Unterkunft einer körperlichen Untersuchung unterzogen.Die Asienspiele beginnen am 18. August.